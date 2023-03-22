Мир 22 марта 2023, 15:55 Лавров предупредил о последствиях применения снарядов с ураном на Украине Глава МИД Лавров: поставки снарядов с ураном на Украину приведут к эскалации конфликта РИА «Новости»

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Решение Великобритании поставить на Украину бронебойные снаряды с обедненным ураном приведет к эскалации конфликта, заявил глава МИД Сергей Лавров. По его словам, Россия будет вынуждена отреагировать на передачу таких боеприпасов. Трансляцию провели на YouTube-канале внешнеполитического ведомства.

«Это шаг к дальнейшему качественному, серьезному наращиванию эскалации», — подчеркнул министр иностранных дел.

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Сергей Лавров добавил, что применение снарядов с содержанием обедненного урана снизит возможности Украины производить качественное незараженное продовольствие. Глава МИД отметил, что пока в мире нет конвенции, запрещающей применение подобных снарядов, потому что ряд государств препятствуют принятию такого документа.

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«У нас есть своя военная доктрина, и, как сказал президент [России Владимир Путин] и министр обороны [РФ Сергей Шойгу], мы будем вынуждены учитывать то, что эту эскалацию наши британские коллеги выводят на новую, очень серьезную ступень», — подчеркнул Сергей Лавров.

Днем 21 марта замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди анонсировала передачу Украине снарядов с обедненным ураном. По ее словам, боеприпасы отправят вместе с танками Challenger 2.