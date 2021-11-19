Лавров назвал неприличным вопрос шведского журналиста об отношениях России и Запада

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неприличным вопрос журналиста из Швеции о том, собирается ли Москва делать какие-то шаги для улучшения связей с западными демократиями. Он отметил, что задавать подобные вопросы требовательным тоном — значит подрывать все основы международных отношений.

«Это полностью подрывает все те основы, на которых зиждется та самая ОБСЕ, которую сегодня представляет госпожа Линде и те основы, на которых строится вся современная архитектура международных отношений, которая была создана после победы над нацизмом во Второй мировой войне и имеет сейчас вид Организации Объединенных Наций, все ценности которой изложены в ее уставе», — сказал Лавров.

Как отметили «Известия», свое заявление глава российской дипломатии сделал после того, как провел переговоры со своей коллегой из Швеции, председателем ОБСЕ Анн Линде. Кроме того, Лавров отметил, что Россия не станет закрывать глаза на некоторые действия НАТО и Евросоюза, которые Москва расценивает как грубо провокационные.

Среди подобных действий западных партнеров дипломат назвал поощрение милитаристских настроений на Украине. В том числе, поддержку организации неких миссий внутри страны, которые позиционируются как учебно-тренировочные.

Ранее Сергей Лавров заявил, что руководство НАТО всеми своими действиями демонстрирует свое нежелание диалога с Россией. У Москвы практически нет данных о том, какие дальнейшие планы у альянса.