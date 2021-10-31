«Вопрос закрыт». Лавров заявил о нежелании НАТО вести диалог с Россией

Руководство НАТО своими действиями показывает, что не желает вести диалог с Россией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«У нас нет никакой информации о том, что собирается делать НАТО. Мы опираемся на факты, а факты таковы, что НАТО никакого взаимодействия с нами не желает», — процитировал министра ТАСС.

Лавров отметил, что еще во время, когда у РФ были представители в альянсе, организация хотела только учить Россию жизни, требуя собирать Совет Россия — НАТО, чтобы обсуждать ситуацию на Украине.

«Вот был весь их интерес — в нагнетании пропаганды и в оказании давления на Российскую Федерацию. Все, вопрос закрыт», — заявил Лавров.

Глава МИД добавил, что НАТО при желании может обращаться к Москве через посла в Бельгии.

«Мы уведомили Североатлантический альянс, что в случае чего [вы] можете посылать сигналы через этого дипломата», — заключил он.

Ранее о том, что НАТО утратил все контакты с Россией, заявил сенатор Алексей Пушков. По его словам, это полный провал руководства альянса. Так он отреагировал на слова бывшего верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе Джеймса Ставридиса, который призвал США «остерегаться медведя».