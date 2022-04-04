Не все хорошо с совестью. Лавров отреагировал на слова Байдена о Путине

Слова американского лидера о том, что Путин якобы является военным преступником, свидетельствуют о неладах с совестью в рядах американских политиков. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров после окончания переговоров с контактной группой Лиги арабских государств (ЛАГ) по Украине. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Это свидетельствует о том, что у многих американских политиков, которые стояли у истоков иракской войны под известными предлогами, которые развалили Ливию вместе с партнерами по НАТО, которые вторглись в Сирию, — что у этих политиков в общем-то с совестью не все хорошо обстоит», — заявил Лавров.

В беседе с журналистами по поводу Украины Байден выступил с обвинениями в адрес президента России. Такое заявление глава Белого дома сделал в связи с событиями в украинском городе Буча, где были обнаружены десятки убитых мирных жителей.

На Украине продолжается специальная операция российских вооруженных сил, цель которой — денацификация и демилитаризация страны, на протяжении восьми лет проявляющей агрессию к населению Донбасса. Президент России Владимир Путин отметил, что это вынужденная мера по защите мирных жителей ЛНР и ДНР.