Лавров анонсировал участие третьей стороны в охране судов с украинским зерном

Сопровождение и безопасность прохода судов с украинским зерном кроме России и Турции обеспечит третья сторона. Ее определят позднее. Как сообщил «Интерфакс», об этом на встрече с постпредами стран — участниц Лиги арабских государств заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он напомнил, что на переговорах в Стамбуле появились договоренности о выходе из трех украинских портов сухогрузов с зерном в Черное море.

«Россия, Турция и еще один участник, который будет определен, сопровождает судно до Босфора», — подчеркнул министр.

Лавров отметил, что российская сторона также подписала второй документ-меморандум с ООН, который обязал организацию добиться снятия ограничений на экспорт российских зерна и удобрений.

Министр пояснил, что США и Евросоюз не вводили прямые санкции на поставку продовольствия. Однако они сделали невозможным заход судов под российским флагом в иностранные порты, а также ограничили возможность страхования грузов и оплаты сделок. Такие решения привели к серьезной угрозой продовольственного кризиса.

Подписание соглашений о продовольственной сделке прошли в Стамбуле на этой неделе. Со стороны России соглашение с Турцией и представителями ООН подписал министр обороны Сергей Шойгу. После комментируя переговоры, он подчеркнул, что трехстороннее соглашение и меморандум с ООН идут одним пакетом.