Россия давно бы развивала с Украиной дружеские и экономические отношения, если бы не было людей подобных главе украинского МИД Дмитрия Кулебы. Так считает депутат Госдумы Руслан Бальбек, сообщил RT.

«Господин Кулеба — это генератор напряженности в отношениях между Россией и Украиной. Все его слова — это либо его личные выдумки, либо сознательная провокация, направленная на усиление напряженности между нашими странами», — заметил российский политик.

По мнению Бальбека, если бы не было таких людей, как Кулеба, и прочих «евроинтеграторов», Россия давно бы нашла возможность развивать с Украиной дружеские и экономические отношения.

«Когда человек запрограммирован на разрушение, то он, как робот, выполняет заданную команду», — добавил депутат.

Ранее Кулеба заявил, что Азовское море может превратиться в «легкую мишень для России». Москва якобы постоянно усиливает военное присутствие в этом регионе и «перекрывает торговые пути», поэтому РФ способна совершить «ползучую аннексию Азовского моря».