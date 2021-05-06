Киев испугался «ползучей аннексии» Азовского моря

Россия постоянно усиливает свое военное присутствие в Азовском море и нарушает торговые пути. После того, как Москва заявила о необходимости иметь с Киевом в этом районе общие воды, на Украине забеспокоились. Там назвали Азовское море «низко висящим плодом» для России.

О своих опасениях в интервью каналу CNN рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он также предположил, что состоявшиеся недавно учения на границе с Украиной были отработкой наступательной операции против Киева.

Закрытие до октября для иностранных судов стратегически важного Азовского моря Кулеба назвал нарушением международного права, противоречащим заключенному в 2003 году соглашению между Украиной и Россией.

«Азовское море… низко висящий плод для России. После незаконной аннексии Крыма и захвата контроля над Керченским проливом Россия может провести эту ползучую аннексию Азовского моря», — сказал Кулеба.

Основной этап учения войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск РФ состоялся в Крыму 22 апреля. После его окончания войска вернулись к местам обычной дислокации. США и европейские страны заявили, что озабочены усилением российской военной группировки в Крыму.