Кудрин: российской медицине нужна перестройка

«Медицина существенно недофинансирована даже по действующим нормативам, она требует и серьезной перестройки. Мы проведем проверку и покажем эти цифры», — приводит агентство слова Кудрина.

Он отметил, что недостаток денег — это не единственная проблема. По словам Кудрина, в регионах уровень медицины не отвечает современным требованиям, а система ОМС не защищает права застрахованных граждан и не способствует эффективному использованию ресурсов.

Кудрин уверен, что систему здравоохранения России необходимо реформировать. Для этого нужны инвестиции. В медицине необходимо развивать диагностику и первичное звено, которое распределяет людей по специалистам. Нужен новый подход к управлению системой.

На фоне неблагоприятной ситуации в системе здравоохранения, собеседник отметил, что меры по борьбе с коронавирусом были эффективными.

Ранее Кудрин заявил, что восстановиться малому и среднему бизнесу после пандемии будет легче, если снизить государственное регулирование.