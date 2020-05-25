Кудрин назвал основное условие возрождения экономики

Для восстановления субъектов малого и среднего предпринимательства (СМП) нужно снизить госрегулирование и дать им больше свободы. Если решить эти задачи, можно будет возродить этот сектор экономики, сильно пострадавший от пандемии COVID-19.

Об этом в интервью газете «Коммерсант» заявил глава Счетной палаты (СП) РФ Алексей Кудрин. Он подчеркнул, что в последние годы инициативы по поддержке СМП превратились в ритуал, при этом реального разворота к частникам не происходит. Кудрин привел данные мониторинга бизнес-омбудсмена Бориса Титова, согласно которым только 13% малых и средних предприятий переживут коронавирусный кризис. Глава СП призвал им помочь.

«Это сейчас нужно делать без промедления, и не только в рамках антикризисной политики: на горизонте ближайших трех-четырех лет мы должны показать реальные результаты по этому направлению. Прежде всего существенно снижать регулирование. Нужно больше свободы», — отметил Кудрин.

Согласно данным Бориса Титова, 53% представителей СМП из двух тысяч опрошенных назвали свое положение катастрофическим. 52,46% респондентов признались, что им нечем платить зарплату сотрудникам.