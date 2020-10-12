Кудрин рассказал, что ФСО предотвратила покушение на него

Алексей Кудрин рассказал, что на него готовилось покушение в 2005 или 2006 году. Тогда он занимал должность Министра финансов России.

«Пока был вице-премьером, практически не пользовался охраной, за исключением единственного года, когда, по данным спецслужб, на меня готовилось покушение. До той поры, пока риски не миновали, по распоряжению Владимира Путина меня охраняли сотрудники ФСО», — пояснил Алексей Кудрин, который сейчас занимает должность главы Счетной палаты РФ.

Он добавил, что в то время отказал в льготах частной компании. Он получила помощь из государственного бюджета и должна была вернуть средства, рассказал политик в интервью ТАСС. До появления Кудрина правительство разрешало компании продлить отсрочку, а он этого делать не стал. Видимо, руководство фирмы обиделось и решило разобраться с проблемой классическими методами. Однако сотрудники ФСО предотвратили попытку покушения.

Сам Кудрин признался, что ни разу не видел представителей компании. Он заявил, что это лишь версия сотрудников спецслужб. Уголовное дело не было возбуждено, никого не наказали.

Ранее Кудрин сравнил реакцию России и других стран на ситуацию с коронавирусом. Он уверен, что наша страна встретила угрозу не хуже, чем Запад.