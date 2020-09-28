Кудрин сравнил реакцию России и других стран на пандемию COVID-19

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин сравнил реакцию России и других стран на пандемию коронавируса. Он считает, что РФ не хуже США и Европы встретила распространение опасной инфекции.

Кудрин отметил, что ни одна страна не была готова к подобному развитию событий. Это относится и к Штатам, и к странам Европы, информирует сайт RT.

«Но в таких условиях Россия мобилизовалась вполне прилично. В этом смысле мы уж точно не хуже других, не хуже лучших встретили пандемию», — подчеркнул председатель.

Он вспомнил, что первые два месяца не хватало масок, но эту проблему оперативно решили. Мобилизация прошла быстро, и через полтора месяца после начала пандемии ситуация была удовлетворительной. Кудрин заключил, что российские больницы справлялись с потоком пациентов.