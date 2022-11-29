Власть 29 ноября 2022, 10:19 Совфед получил представление о снятии Кудрина с поста главы Счетной палаты Член СФ Артамонов: документ об освобождении Кудрина с поста главы Счетной палаты получен РИА «Новости»

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Совет Федерации получил представление президента России Владимира Путина об освобождении Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель бюджетного комитета СФ Анатолий Артамонов.

Ранее стало известно, что Кудрин намерен перейти в «Яндекс».

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«Получили», — подтвердил Артамонов.

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Палата может рассмотреть этот вопрос на заседании 30 ноября.

Ранее Анатолий Артамонов, комментируя представление президента, сказал, что кандидатов на место Кудрина пока нет. О причине рокировки он также ничего не уточнил.

О том, что Кудрин покинет должность главы ведомства из-за ухода в руководство компанией «Яндекс», ранее сообщил ТАСС. Первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Сергей Иванов рассказал журналистам, что для смены главы Счетной палаты необходимы поправки к закону. На эту должность назначает Совфед.

Алексей Кудрин возглавил Счетную палату России весной 2018 года, до этого он работал в министерстве финансов.