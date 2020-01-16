Кудрин объяснил, как ускорить рост экономики России

Мер по борьбе с бедностью недостаточно для того, чтобы обеспечить запланированный правительством экономический рост в России. Необходимо также создать благоприятные условия для ведения бизнеса.

Об этом в интервью телеканалу РБК заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его мнению, борьба с бедностью сможет поднять экономику с 1,2-1,3% ВВП в этом году до 3,1% в 2021 году. Глава ведомства предложил снизить ограничения, ликвидировать бюрократизм и «правоохранительное давление». По мнению Кудрина, на сегодня это «главный вызов» для нового правительства.

Глава Счетной палаты предложил создать единую базу доходов населения, которая позволит четко направлять финансовую помощь нуждающимся. Она может стать новым поколением версии учета доходов.

Это абсолютно решаемая задача. Для России это очень хороший проект, и это позволит… больше учитывать реальных доходов в каждой семье в расчете на члена семьи и на домашнее хозяйство <…> И тем самым мы четче сможем распределять помощь по назначению Алексей Кудрин глава Счетной палаты

Алексей Кудрин высказал уверенность в том, что единый информационный ресурс объединит все данные о россиянах, а оператором системы надо сделать ФНС. База данных включит в основную и дополнительную информацию о физическом лице.

Ранее Алексей Кудрин предлагал ввести адресные субсидии для семей с низким доходом с перерасчетом на каждого члена семьи. Он уверен, что эта мера будет гораздо действенней, чем снижение НДФЛ.