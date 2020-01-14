Россиянам рассказали, как победить бедность

Наиболее эффективным методом борьбы с бедностью россиян являются адресные субсидии. Они могут выдаваться семьям с низким доходом с перерасчетом на каждого члена семьи. Эта мера будет гораздо действенней, чем снижение НДФЛ.

Такое мнение высказал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в ответ на вопрос журналистов РИА «Новости».

Если мы говорим о борьбе с бедностью, то я бы сегодня видел более эффективные инструменты: субсидии по признаку доходности на душу в семье Алексей Кудрин глава Счетной палаты.

В отличие от снижения налога на доходы физлиц (НДФД) эта целенаправленная мера стала бы более весомой. Сейчас ставка налога составляет 13%, и Кудрин сообщил, что ничего не знает о предложениях по изменению подходов к ее взиманию и такие предложения на рассмотрения Счетной палаты не вносились. Тем более что, по его мнению, уменьшение налогообложения к бедным имеет только косвенное отношение.

Глава Счетной палаты уточнил, что нуждающиеся люди зачастую вовсе не имеют дохода и изменение налоговой ставки на него на их положение никак не повлияет. Кудрин их перечислил: многодетные семьи, семьи с больными детьми и семьи, которые по разным причинам не могут работать.

Сейчас критерии по определению граждан, нуждающихся в социальных льготах, определяют сами регионы по соотношению среднедушевого дохода семьи к прожиточном минимуму субъекта федерации.