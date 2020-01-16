Кудрин не ожидает существенных изменений в составе правительства

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин не ждет, что в составе правительства страны произойдут серьезные изменения. Он считает, что большинство членов Кабмина останутся на своих должностях.

Такое заявление Кудрин сделал во время Гайдаровского форума в четверг, 16 января.

Я не ожидаю существенного обновления. Это правительство достаточно молодое и за исключением, может быть, нескольких случаев в основном, я предполагаю, оно сохранится Алексей Кудрин.

Свои соображения по поводу того, кто именно из правительства останется, а кто покинет свой пост, глава Счетной палаты РФ озвучивать отказался. Он пояснил, что его мнение является «чувствительным» — именно по этому оставил его при себе.

Правительство России полным составом подало в отставку 15 января. Об этом сообщил бывший премьер-министр страны Дмитрий Медведев через несколько часов после завершения послания Владимира Путина Федеральному собранию.

Новым премьер-министром страны в четверг, 16 января, стал Михаил Мишустин. До этого момента он руководил ФНС.