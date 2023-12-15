Власть 15 декабря 2023, 15:47 Крымский мост хотели строить еще при царе и при Сталине — Путин Путин: строить Крымский мост хотел Николай II, но реализовали проект уже мы Kremlin Pool/Global Look Press

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Крымский мост хотели построить еще при царе, но реализовали проект только сейчас. Такое заявление сделал президент Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда.

«Такое историческое решение принималось и до нас. Первое было принято Николаем II, второе — Иосифом Сталиным. А мы только реализовали все эти решения. Но сделали это с присущим блеском, сделали здорово. За это всем больше спасибо», — сказал с улыбкой Путин.

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Путин во время выступления также отметил, что рассчитывает, что железнодорожники справятся с возрастающим турпотоком в Крым в предстоящий летний сезон.

Ранее глава государства заявил, что российская железнодорожная сеть заняла первое место в мире по использованию. Сейчас по железным дорогам курсируют свыше одного миллиона 300 тысяч грузовых вагонов. Сеть обеспечивает 87% грузооборота страны и примерно треть пассажиропотока. Глава государства добавил, что следующие 10 лет в России будет больше строительство, в том числе железных дорог. Высокоскоростные магистрали планируют довести до Донецка и Луганска.