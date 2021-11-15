Путин и Макрон обсудили миграционный кризис по телефону

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. В ходе беседы лидеры стран обсудили кризисную ситуацию на границе Польши и Белоруссии.

Стороны остались довольны заседанием глав МИД и Минобороны России и Франции, которое состоялось 12 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Диалог по военно-политической проблематике и другим важным темам будет продолжен.

«Затронута сложившаяся ситуация на границе Белоруссии со странами Евросоюза. Президент России привлек внимание, в частности, к крайне жесткому обращению польских пограничников с беженцами», — отмечено в публикации.

Путин рассказал Макрону о контактах по миграционному кризису с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Российский лидер указал на целесообразность обсуждать возникшие проблемы руководству стран ЕС и республики напрямую.

Лукашенко, сообщил Telegram-канал «Пул Первого», уже переговорил о миграционном кризисе с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель. Речь шла в том числе о ситуации с беженцами «на белорусско-польской, белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах».

«Подробно в разговоре были затронуты пути и перспективы решения миграционной проблемы с целью недопущения эскалации ситуации на границе», — сказано в сообщении.