Мигранты прорвались к границе Польши. Главное

Мигранты из стихийного лагеря дошли до КПП на границе Белоруссии и Польши. Там их ждали колючая проволока, водометы и обещание применить силу, если беженцы соберутся штурмом брать границу. Тем временем жители Африки и стран Ближнего Востока пытаются прорваться на территорию Евросоюза целыми семьями.

Мигранты у границы Польши

Мигранты из стихийного лагеря дошли до КПП на границе Белоруссии и Польши. Колонна из беженцев растянулась на километр. Началась драка. Как результат, беженцы прорвали часть заграждений, установленных Польшей.

Перед этим мигранты начали организованно покидать стихийный лагерь у белорусско-польской границы и направились колонной в сторону погранперехода «Брузги». Вероятной целью такого похода может быть даже не пересечение границы, а желание обратить внимание на проблему на границе. Об этом заявил представитель Гродненской пограничной группы Сергей Савчук.

Ближе к вечеру мигранты устроились перед КПП на ночлег.

Беженцы шли к КПП не одни. Их сопровождали белорусские пограничники — для порядка перемещения в пограничной зоне. Представитель Гродненской пограничной группы Сергей Савчук подчеркнул, что пограничники ни в коем случае не направляли людей.

Польша заготовила боевой вертолет и водометы

При этом польская сторона уже приготовилась встречать незваных гостей. Местные власти выставили заграждения из колючей проволоки, вооружили людей водометами, подтянули военную технику, в том числе боевой вертолет.

Также громкоговорители весь день обещали применить силу в случае попытки перехода границы.

По словам польских пограничников, в течение дня они постоянно слышали звуки выстрелов и того, как на белорусской стороне границы перезаряжали оружие.