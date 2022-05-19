Кремль заверил, что пионерию не будут возрождать в России

Пионерию в России не собираются возрождать. Речь идет о молодежном движении. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никто никакие пионерии, никакие организации возрождать не собирается. И собственно эта инициатива, этот законопроект — он связан именно с движением. Это движение, причем не просто движение школьников, а более широких возрастных рамок — это и школьники, и уже молодежь», — сказал он. Его процитировало РИА «Новости».

Так Песков прокомментировал внесение на рассмотрение Госдумы проекта закона о российском молодежном движении «Большая перемена».

Он вспомнил, что когда-то сам был пионером. По его словам, сейчас речь идет о создании движения в более гибком и широком формате, «под зонтиком которого» смогут работать уже существующие организации.

Представитель Кремля подчеркнул, что никто ничего детям не собирается навязывать.

«Речь идет о том, что генератором идей, видения того, как будет жить это движение, будут сами дети», — отметил он.

День 100-летия пионерского движения отмечают в России 19 мая. «360» опубликовал большой текст на эту тему.