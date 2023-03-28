Общество 28 марта 2023, 15:57 Мэр Воркуты уйдет служить в зону спецоперации Мэр Воркуты Шапошников и 5 его коллег отправятся служить по контракту в зону спецоперации Cоцсети

Читать 360tv в

Глава Воркуты Ярослав Шапошников уйдет служить в зону российской спецоперации на Украине. Он станет контрактником. Об этом мэр сообщил во время митинга, написало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Пришло время непосредственно поддержать наших ребят и самому принять участие в специальной военной операции — уже в качестве военнослужащего МО РФ. Вместе со мной из Воркуты поедут пять моих коллег», — сказал Шапошников.

Реклама

По словам мэра, он принял такое решение осознанно. Глава Коми Владимир Уйба поддержал инициативу градоначальника Воркуты.

Ярослав Шапошников отметился громким заявлением на тему СВО осенью прошлого года. Он высказал мнение о том, что примерно 10% мобилизованных отправляются в зону спецоперации, потому что их пилят жены. В связи с этим чиновник попросил россиянок поддерживать мужчин и оставаться для них «крепким тылом».