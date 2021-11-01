Кремль заявил, что слова Мурашко о «Спутнике Лайт» вырваны из контекста
Пресс-секретарь президента РФ Песков: Спутник Лайт может использоваться как самостоятельная вакцина
Слова главы Минздрава РФ Михаила Мурашко об использовании препарата «Спутник Лайт» исключительно для ревакцинации вырваны из контекста. Вакцина показала свою эффективность. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Мурашко 30 октября заявил, что вакцина «Спутник Лайт» должна использоваться для повторной вакцинации. В первый раз нужно сделать две прививки от коронавируса.
«В данном случае слова министра однозначно были вырваны из контекста. Вакцины „Спутник Лайт“ и „Спутник V“ — это две вакцины, которые зарегистрированы в РФ и которые также получили регистрацию во многих странах мира и с успехом там применяются», — сказал Песков. Его процитировало РИА «Новости».
Он подчеркнул, что как «Спутник V», так и «Спутник Лайт» — это две разные вакцины, эффективность каждой из них доказана не только в России, но и во многих других странах мира.
Представитель Кремля отметил, что «Спутник Лайт» применяется и может применяться и как основная вакцина, и как препарат для довакцинирования.