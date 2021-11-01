Кремль заявил, что слова Мурашко о «Спутнике Лайт» вырваны из контекста

Слова главы Минздрава РФ Михаила Мурашко об использовании препарата «Спутник Лайт» исключительно для ревакцинации вырваны из контекста. Вакцина показала свою эффективность. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Мурашко 30 октября заявил, что вакцина «Спутник Лайт» должна использоваться для повторной вакцинации. В первый раз нужно сделать две прививки от коронавируса.

«В данном случае слова министра однозначно были вырваны из контекста. Вакцины „Спутник Лайт“ и „Спутник V“ — это две вакцины, которые зарегистрированы в РФ и которые также получили регистрацию во многих странах мира и с успехом там применяются», — сказал Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Он подчеркнул, что как «Спутник V», так и «Спутник Лайт» — это две разные вакцины, эффективность каждой из них доказана не только в России, но и во многих других странах мира.

Представитель Кремля отметил, что «Спутник Лайт» применяется и может применяться и как основная вакцина, и как препарат для довакцинирования.