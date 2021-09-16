Кремль выразил сожаление из-за доклада Европарламента об отношениях с Россией

Одобренный Европарламентом доклад по России может вызывать лишь сожаление. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Там не идет речи о необходимости налаживания диалога, <…> решения существующих проблем и разногласий путем общения на различных уровнях и по различным каналам», — сказал Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Ранее Европарламент одобрил рекомендации ужесточить политику Евросоюза в отношении России. Речь идет о докладе литовского депутата Андрюса Кубилюса, который призвал ЕС пересмотреть отношения с Россией.

В частности, Кубилюс предложил расширить санкции, выработать стратегию максимального снижения зависимости от российских энергоресурсов и поставок металлов, задуматься об усилении европейского оборонного потенциала для сдерживания и противодействия вмешательству РФ в дела южных и восточных соседей Евросоюза.

Кроме того, литовский депутат посчитал необходимым подготовиться к непризнанию результатов выборов в Госдуму РФ в случае, если будут зафиксированы нарушения демократических процедур и международного права.

При этом этот документ и остальные доклады имеют рекомендательный характер. Тем временем в Госдуме доклад представителя Литвы назвали еще одним примером бесполезных советов.