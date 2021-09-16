Европарламент утвердил рекомендации ужесточить политику ЕС в отношении России

Европейский парламент (ЕП) во время пленарной сессии в Страсбурге утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса, который призвал Евросоюз пересмотреть отношения с Россией. Это следует из итогов голосования в ЕП.

За проголосовали 494 депутата, против — 103, 72 человека воздержались. В многостраничном докладе властям ЕС рекомендовано вместе с государствами-членами пересмотреть политику Евросоюза в отношении РФ и создать всеобъемлющую стратегию ЕС на основе представленных в документе принципов.

Автор доклада заявил, что Евросоюзу необходимо противодействовать угрозе безопасности ЕС, бороться с вмешательством России в дела организации, а также поддерживать демократическое общество и выборочный диалог с Кремлем.

В документе сказано, что страны Евросоюза должны быть готовы не признать итоги выборов в Госдуму РФ в случае, если будут зафиксированы нарушения демократических процедур и международного права. При этом отмечено, что решения Европарламента имеют рекомендательный характер и не являются обязательными для стран ЕС.