Кремль воспринял негативно слова Зеленского о санкциях

В Кремле негативно восприняли слова президента Украины Владимира Зеленского о сохранении санкций в отношении России. Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков заметил, что от санкций страдают обе стороны.

Комментируя выступление Зеленского в Киеве, Песков сказал, что его слова о санкциях восприняты «негативно».

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«Санкции — это обоюдоострое оружие, не приносит никому пользы, не помогает решить проблему, противоречит международному праву, размывает нормы международного права и в целом не несет ничего хорошего — ни тем странам, против кого объявляют санкции, ни тем странам, которые объявляют санкции», — цитирует ТАСС Пескова.

Представитель президента сказал, что Кремлю больше импонируют высказывания о дорожной карте по выполнению обязательств украинской стороны в рамках Минских договоренностей.

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Выступая на форуме YES в Киеве, Зеленский заявил, что Евросоюз должен сохранить санкции в отношении России. По его словам, страны ЕС теряют от этого деньги, а Украина из-за конфликта — людей.

Евросоюз и США ввели санкции в отношении России в связи с ситуацией на Украине в 2014 году, с тех пор их список неоднократно расширялся. РФ в ответ ввела контрсанкции, ограничивающие поставки сельскохозяйственной продукции в Россию.