Зеленский назвал единственный способ вернуть мир Украине

Президент Владимир Зеленский считает дипломатию единственным способом для завершения войны на юго-востоке Украины и возвращения территорий. Об этом он объявил в ходе выступления в Киеве.

«Те, кто отважно защищает Украину, должны вернуться победителями. Мы должны завершить войну и вернуть свои территории. Но я неоднократно говорил, что единственный путь к этому — дипломатия», — сказал Зеленский на 16-й Ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) «Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе», трансляцию выступления ведет телеканал MAXXI TV.

В то же время Зеленский заявил, что Евросоюз должен сохранить санкции в отношении России. По его словам, страны ЕС теряют от этого деньги, а Украина из-за конфликта — людей. При этом президент ничего не сказал о переговорах в нормандском формате.

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По поводу Крыма Зеленский пообещал бороться, причем не только словами. О своих планах он пообещал рассказать после встречи с президентом США, которая произойдет, по его словам, «где-то в сентябре».

Конференция «Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе» проходит в Киеве с 12 по 14 сентября. Кроме Зеленского, из лидеров стран в ней участвуют президенты Эстонии Керсти Кальюлайд и Финляндии Саули Ниинисте.