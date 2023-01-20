Власть 20 января 2023, 14:51 Кремль указал на заблуждение Запада относительно возможного успеха Украины на поле боя Представитель Кремля Песков: Запад заблуждается о возможном успехе Украины на поле боя РИА «Новости»

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Конфликт на Украине сейчас развивается по восходящей, но Запад заблуждается относительно возможных успехов украинских сил на поле боя. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

Официальный представитель Кремля отметил возрастающую косвенную и прямую вовлеченность стран Североатлантического альянса в конфликт. Также некоторые заявления указывают на желание и дальше увеличивать вовлеченность НАТО в ситуацию на Украине.

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«Мы, собственно, видим приверженность заблуждению, драматическому заблуждению о возможности для Украины иметь какой-то успех на поле боя», — сказал Песков.

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Он высказал мнение, что Запад еще не раз пожалеет о своем заблуждении. По словам пресс-секретаря Владимира Путина, все идет к тому, что напряженность будет только нарастать.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что скоро наступит переломный момент в конфликте на Украине. Он призвал союзников не медлить и быстрее решиться на оказание дополнительной помощи киевскому режиму.