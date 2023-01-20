Мир 20 января 2023, 14:09 Пентагон предупредил о наступлении переломного момента в конфликте на Украине Глава Пентагона Остин заявил, что в конфликте на Украине наступает переломный момент РИА «Новости»

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Глава Пентагона Ллойд Остин высказал мнение, что в конфликте на Украине грядет переломный момент. В связи с этим он попросил союзников не медлить с оказанием помощи киевскому режиму. Трансляцию выступления Остина перед началом встречи контактной группы по поддержке Украины на авиабазе Рамштайн в Германии вели на сайте американского ведомства.

«Это переломный момент… Сейчас не время замедляться. Время копнуть глубже. На нас смотрят украинцы, на нас смотрит Кремль, и история смотрит на нас. Поэтому мы не остановимся», — процитировало главу Пентагона РИА «Новости».

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Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду на то, что Запад по итогам встречи контактной группы на базе Рамштайн решит, будет ли поставлять тяжелое вооружение на Украину.

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Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не стоит преувеличивать возможные поставки НАТО танков киевскому режиму. По его словам, они ничего не поменяют в раскладе сил.