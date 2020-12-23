США хотят в ближайшем будущем ввести новые санкции в отношении российского газопровода «Северный поток — 2». Новый пакет санкций готовит администрация Трампа.

Новый пакет санкций уже готовится, сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации пока еще действующего президента США Дональда Трампа.

По словам трех официальных лиц, готовящийся пакет санкций может нанести «смертельный удар» по «Северному потоку — 2».

Накануне стало известно о завершении строительства сухопутной части газопровода. Этот участок уже готов к вводу, сообщила заместитель председателя правления «Газпрома» Елена Бурмистрова.

В минувшем году строительство российского газопровода приостановили по причине введенных США ограничений в отношении компаний, которые принимают участие в проекте. Но несмотря на всевозможные козни вокруг проекта, 11 декабря его строительство было возобновлено — началась укладка в водах Германии.

«Северный поток — 2» — это две нитки газопровода, соединяющих побережье России и Германии через Балтийское море и экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. После запуска объем сырья, который пойдет по трубам составит 55 миллиардов кубометров.