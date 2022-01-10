Кремль рассказал о будущем переговоров Путина и Байдена

В настоящее время планов по организации новых контактов между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом нет. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского руководителя Дмитрий Песков.

У Пескова спросили, существует ли ясность относительно проведения нового разговора Путина и Байдена после консультаций по гарантиям безопасности, которые прошли в Женеве между двумя странами.

«Пока нет планов по высшему уровню», — ответил представитель Кремля.

Российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО, МИД опубликовал 17 декабря. Договоры предполагают, помимо прочего, отказ от расширения НАТО на восток и гарантии отказа принимать Украину в Североатлантический альянс. Также предлагается ввести ограничения на размещение ядерных наступательных вооружений.

Переговоры России и США по этим вопросам прошли 10 января в Женеве. Они состоялись за закрытыми дверьми и длились около семи с половиной часов.

На 12 января в Брюсселе назначено проведение Совета Россия-НАТО, после чего также пройдут консультации Москвы и Евросоюза.