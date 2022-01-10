Переговоры России и США по гарантиям безопасности в Женеве завершились

В Женеве завершились переговоры по стратегической стабильности между Россией и США. Они прошли за закрытыми дверьми и длились около семи с половиной часов.

Об окончании встречи РИА «Новости» сообщили в постпредстве США при женевском отделении ООН.

«Переговоры завершились минут десять назад», — уточнил пресс-секретарь миссии Джозеф Крузич.

Стороны беседовали за закрытыми дверями, сделав перерыв только на короткий ланч. Во главе российской делегации был замглавы МИД РФ Сергей Рябков и замминистра обороны Александр Фомин. Представителем американских дипломатов стал заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

Предварительную встречу в формате рабочего ужина провели накануне. Рябков назвал состоявшийся разговор сложным и деловым одновременно и указал на готовность России выслушать позицию Соединенных Штатов.

Конструктивным диалог, по мнению российской стороны, оказался бы только в случае пересмотра решений саммита в Будапеште о будущем Украины и Грузии в НАТО.

В декабре РФ направила США и их союзникам проект договора о гарантиях безопасности, который и послужил поводом для переговоров.