Кремль: Путин не упоминал о переносе «Бессмертного полка»

В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин не предлагал сдвинуть всероссийскую акцию «Бессмертный полк» на осень. Ранее СМИ писали о возможном переносе шествия на сентябрь.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заметил, что новых предложений от главы государства на этот счет не было. Его слова привело РИА «Новости».

«Если таковые будут, президент их озвучит», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков заметил, что в курсе предыдущей инициативы Путина и «о каких-то новых предложениях в этой связи» ему неизвестно.

Ранее появилась информация, что шествие «Бессмертного полка» могут провести не 26 июля, в День ВМФ, а 2 или 3 сентября. Такую возможность якобы рассматривают из-за эпидемической обстановки в стране, которая сложилась из-за коронавируса.

Вероятный перенос акции упомянул председатель центрального штаба «Бессмертного полка России», народный артист СССР Василий Лановой. Он заметил, что речь идет о 2 или 3 сентября. В исполкоме «Бессмертного полка» уточнили, что проведение акции обсудят на заседании 16 июля.