Перенос шествия «Бессмертного полка» на сентябрь допустили в центральном штабе
На заседании 16 июля движение соберется в полном составе, чтобы рассмотреть все аспекты проведения акции. Об этом сайту РБК рассказал руководитель исполкома «Бессмертного полка России» Артем Хуторской.
Он заметил, что за две недели эпидемическая обстановка в стране вряд ли сильно изменится. «Лично мое мнение. <…> Мы не можем исключать переноса шествия на осень», — сказал Хуторской.
Председатель центрального штаба «Бессмертного полка», народный артист России Василий Лановой уточнил для РИА «Новости», что всероссийскую акцию могут сдвинуть на 2 или 3 сентября.
Ранее о переносе шествия из-за ситуации с коронавирусом СМИ рассказали источники.
Изначально «Бессмертный полк» должны были провести вместе с парадом Победы 9 мая. Из-за пандемии президент РФ Владимир Путин перенес парад на 24 июня, а акцию — на 26 июля. В эту дату отмечается День Военно-морского флота.