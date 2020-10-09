Кремль предупредил о мерах «федерального характера», если число больных COVID-19 продолжит расти

Если заболеваемость COVID-19 продолжит расти, то властям придется вводить меры федерального масштаба. Правда, пока неясно, какие именно.

«Если ситуация будет и дальше усложняться таким образом и количество инфицированных будет и дальше расти, конечно, это будет тема для рассмотрения штабом правительства и на уровне регионов», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА «Новости».

Он также добавил, что придется предпринять какие-то действия, но пока неясно, какие именно.

Ранее стало известно, что за последние сутки в России выявили 12 126 случаев заражения коронавирусом. Это рекордные цифры: даже на пике первой волны в мае не было зафиксировано столько заболевших. Из числа новых случаев заражения 27% людей не имеют признаков инфекции. Также за последние сутки выписались из больниц 7092 пациента.

В тройке лидеров среди регионов по количеству заболевших остаются Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Также в пятерку входят Ростовская и Нижегородская области.