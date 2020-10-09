Больше 12 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России впервые с начала пандемии

В России за сутки выявили 12 126 случаев COVID-19 в 85 регионах. Это рекордный показатель за все время эпидемии. Таких значений не было даже весной.

Среди новых инфицированных у 27% отсутствуют клинические проявления болезни. Таких пациентов у врачей 3272.

Коронавирус подтвердили уже у 1 272 238 россиян. Из них поправились свыше миллиона — 1 009 421. За последние 24 часа выздоровевших стало на 7092 больше. Скончались 22 257 человек (+201 за сутки). Число тех, кто болеет в настоящий момент, остается ниже весенних и летних значений.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

Среди регионов первое место по выявленным за сутки случаям занимает Москва, где их 3701. В Санкт-Петербурге у врачей стало на 469 пациентов с коронавирусом больше, в Московской области — на 411. Замыкают топ-5 по этому показателю по-прежнему Ростовская и Нижегородская области — 265 и 247 подтвержденных инфицированных соответственно.

Специалисты провели уже более 49,6 миллиона лабораторных исследований на наличие в организме SARS-CoV-2. Только за минувший день, по данным Роспотребнадзора, их сделали 507 тысяч. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус остаются 251 549 человек.

В сентябре офисные работники чаще других заражались инфекцией. Достаточно редко болеют COVID-19 учителя, так как в обязательном порядке носят маски. Предписания строго соблюдают врачи и медперсонал поликлиник.