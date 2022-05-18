Кремль поздравил Слуцкого с назначением главой ЛДПР

В Кремле поздравили Леонида Слуцкого с назначением руководителем фракции ЛДПР. Главе комитета Госдумы по международным делам пожелали успехов в работе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сторонники партии наверняка пожелают, чтобы новый глава фракции продолжил дело покойного Жириновского.

«Мы убеждены, что на самом деле многомиллионная армия, которая поддерживает ЛДПР, наверняка она будет желать того, чтобы Слуцкий сохранил и приумножил все те достижения, которые были у партии, и наработки, которые были у партии, когда ею руководил Жириновский», — привело слова Пескова РИА «Новости».

Решение о назначении приняли в партии, рассказал представитель Кремля журналистам. Это партия со своим «достаточно стабильным электоратом», добавил Дмитрий Песков.

«Мы поздравляем Слуцкого. <…> Работа трудная, момент очень ответственный, поэтому желаем успехов», — процитировал его ТАСС.

Леонид Слуцкий временно исполнял обязанности руководителя ЛДПР после смерти предыдущего лидера — Владимира Жириновского. Он умер 6 апреля после продолжительной борьбы с коронавирусом.