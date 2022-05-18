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    18 мая 2022, 13:47

    Кремль поздравил Слуцкого с назначением главой ЛДПР

    Представитель Кремля Песков: сторонники ЛДПР выступят за продолжение курса Жириновского

    Оксана Кириллова

    В Кремле поздравили Леонида Слуцкого с назначением руководителем фракции ЛДПР. Главе комитета Госдумы по международным делам пожелали успехов в работе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сторонники партии наверняка пожелают, чтобы новый глава фракции продолжил дело покойного Жириновского.

    Кремль поздравил Слуцкого с назначением главой ЛДПР

    «Мы убеждены, что на самом деле многомиллионная армия, которая поддерживает ЛДПР, наверняка она будет желать того, чтобы Слуцкий сохранил и приумножил все те достижения, которые были у партии, и наработки, которые были у партии, когда ею руководил Жириновский», — привело слова Пескова РИА «Новости».

    Решение о назначении приняли в партии, рассказал представитель Кремля журналистам. Это партия со своим «достаточно стабильным электоратом», добавил Дмитрий Песков.

    «Мы поздравляем Слуцкого. <…> Работа трудная, момент очень ответственный, поэтому желаем успехов», — процитировал его ТАСС.

    Леонид Слуцкий временно исполнял обязанности руководителя ЛДПР после смерти предыдущего лидера — Владимира Жириновского. Он умер 6 апреля после продолжительной борьбы с коронавирусом.