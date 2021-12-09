Кремль пообещал зеркально или асимметрично ответить на санкции США

Россия ответит на санкции со стороны США, если они будут. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Любые санкции, естественно, на них отвечается или зеркально, или ассиметрично, но таким образом, чтобы защитить свои собственные интересы», — сказал представитель Кремля. Его процитировало РИА «Новости».

В последнее время западные СМИ писали, что готовятся антироссийские санкции. Такие публикации стали появляться после слухов о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. СМИ в связи с этим писали о возможном отключении РФ от системы SWIFT.

Кремль в свою очередь не раз говорил, что подобных планов не вынашивает, а перемещение войск РФ внутри страны никого не должны волновать. Что касается предполагаемого отключения от SWIFT, то Россия не раз повторяла, что этом никому не выгодно. ЦБ также заявлял, что не видит подобных рисков. Для собственной защищенности в РФ создали Систему передачи финансовых сообщений.