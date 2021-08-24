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    24 августа 2021, 13:29

    Кремль положительно оценил меры правительства по сдерживанию цен на продукты

    Нина Петлинова

    Кремль дал позитивную оценку действиям, которые правительство страны принимает, чтобы сдержать цены на продукты. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он подчеркнул, что Кремль безусловно позитивно относится к действиям, которые правительство России принимает для сдерживания цен на продукты в стране. При этом Песков признал, что сейчас в стране сложилась непростая ситуация с ценами на продукты. Она требует внимания, и правительство работает над этой проблемой на постоянной основе.

    «Правительство контролирует ситуацию с ценами. И на этот счет есть прямое поручение президента России», — уточнил он. Его слова процитировал ТАСС.

    Песков напомнил слова президента о том, что цены на продукты в РФ растут из-за мировой конъюнктуры. Кроме того, на их увеличение влияют некоторые процессы, которые происходят внутри страны.

    «И тем, и другим правительство занимается. Но, действительно, ситуация непростая. И в этой связи [кабмин ей] занимается постоянно, на постоянной основе», — подчеркнул Песков.

    Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко провела совещание с регионами, во время которого обсудили доступность овощной продукции. Отдельное внимание уделили системным мерам, которые направлены на снижение стоимости социально значимых продуктов. В результате Абрамченко поручила Минтрансу, Минпромторгу и Минсельхозу проработать меры по снижению на транспортные услуги.