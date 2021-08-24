Кремль положительно оценил меры правительства по сдерживанию цен на продукты

Кремль дал позитивную оценку действиям, которые правительство страны принимает, чтобы сдержать цены на продукты. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Кремль безусловно позитивно относится к действиям, которые правительство России принимает для сдерживания цен на продукты в стране. При этом Песков признал, что сейчас в стране сложилась непростая ситуация с ценами на продукты. Она требует внимания, и правительство работает над этой проблемой на постоянной основе.

«Правительство контролирует ситуацию с ценами. И на этот счет есть прямое поручение президента России», — уточнил он. Его слова процитировал ТАСС.

Песков напомнил слова президента о том, что цены на продукты в РФ растут из-за мировой конъюнктуры. Кроме того, на их увеличение влияют некоторые процессы, которые происходят внутри страны.

«И тем, и другим правительство занимается. Но, действительно, ситуация непростая. И в этой связи [кабмин ей] занимается постоянно, на постоянной основе», — подчеркнул Песков.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко провела совещание с регионами, во время которого обсудили доступность овощной продукции. Отдельное внимание уделили системным мерам, которые направлены на снижение стоимости социально значимых продуктов. В результате Абрамченко поручила Минтрансу, Минпромторгу и Минсельхозу проработать меры по снижению на транспортные услуги.