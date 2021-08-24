Министерствам поручили проработать меры по снижению цен на перевозку продуктов в РФ

Российским министерствам совместно с представителями бизнеса нужно будет проработать меры по снижению цен на услуги по перевозке продуктов в Россию. С таким поручением выступила вице-премьер России Виктория Абрамченко. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-служу вице-премьера.

«В связи с появлением информации о росте стоимости автоперевозок от 20 до 50% Виктория Абрамченко поручила Минтрансу, Минпромторгу и Минсельхозу РФ совместно с представителями бизнеса проанализировать текущую ситуацию», — говорится в сообщении.

Она также поручила проработать меры решения проблем с логистикой и по снижению цен на транспортные услуги.

Председатель «Рыбного союза» Александр Панин накануне рассказал, почему поднялись цены на красную икру в России и когда они снизятся. По его прогнозам, это произойдет в скором времени. По его словам, в прошлом году в период, в течение которого производится ловля рыбы, оказался неудачным. В результате рыбы было мало, это повлияло на цены. В этом году рыбы в водоемах больше, подчеркнул Панин.