Кремль подтвердил приглашение на пресс-конференцию Путина СМИ-иноагентов

Журналистов, работающих в изданиях, признанных иностранными агентами, пригласят на большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина. Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков.

«Те основные средства массовой информации, которые в том числе принимают активное участие в освещении президентской тематики — да, они будут приглашены. Этот статус — он же не является запретом на работу», — подчеркнул он в интервью РИА «Новости».

На вопрос о том, сможет ли коронавирус повлиять на это мероприятие, Песков ответил, что в нынешнее время эпидемическая ситуация может внести свои коррективы в самые разные ситуации за очень короткий срок.

Информация о том, что на пресс-подход к Путину допустят журналистов, работающих в СМИ, признанных иностранными агентами, ранее появилась в медиа. Конференция пройдет в Манеже 23 декабря. Количество журналистов, которых допустят на встречу с Путиным, ограничится цифрой в 500 человек. Каждому аккредитованному представителю СМИ необходимо будет сдать три ПРЦ-теста.