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    24 ноября 2021, 12:47

    Кремль поддержал открытое письмо врачей к противникам массовой вакцинации

    Представитель Кремля Песков: в Кремле положительно оценили письмо врачей к противникам массовой вакцинации

    Дамир Матюхин, Наза Салех Захи

    В Кремле в курсе открытого письма российских врачей к противникам массовой вакцинации. Дмитрий Песков заявил, что власти поддерживают их призыв.

    Кремль поддержал открытое письмо врачей к противникам массовой вакцинации

    «Можно надеяться, что авторитет людей, подписавших обращение, поможет хотя бы кому-то изменить свою точку зрения», — сказал Песков. Его процитировало Ura.ru.

    Ранее 11 врачей написали открытое письмо к известным людям, которые являются противниками массовой вакцинации. Послание обращено к главе партии КПРФ Геннадию Зюганову, председателю «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, певцам Юрию Лозе и Кате Лель.

    Среди подписавших документы были главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова московского департамента здравоохранения Валерий Вечорко, главный врач больницы № 52 Марьяна Лысенко.

    Телеведущий и актер Оскар Кучера в разговоре с «360» заявил, что он не отрицает ковид и не выступает против вакцинации. Кучера не согласен с призывами к обязательной вакцинации.