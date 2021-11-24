Кремль поддержал открытое письмо врачей к противникам массовой вакцинации

В Кремле в курсе открытого письма российских врачей к противникам массовой вакцинации. Дмитрий Песков заявил, что власти поддерживают их призыв.

«Можно надеяться, что авторитет людей, подписавших обращение, поможет хотя бы кому-то изменить свою точку зрения», — сказал Песков. Его процитировало Ura.ru.

Ранее 11 врачей написали открытое письмо к известным людям, которые являются противниками массовой вакцинации. Послание обращено к главе партии КПРФ Геннадию Зюганову, председателю «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, певцам Юрию Лозе и Кате Лель.

Среди подписавших документы были главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова московского департамента здравоохранения Валерий Вечорко, главный врач больницы № 52 Марьяна Лысенко.

Телеведущий и актер Оскар Кучера в разговоре с «360» заявил, что он не отрицает ковид и не выступает против вакцинации. Кучера не согласен с призывами к обязательной вакцинации.