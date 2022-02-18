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    18 февраля 2022, 14:00

    Кремль ответил на критику главы МОК в адрес тренеров Валиевой

    Пресс-секретарь Песков сказал, что Кремль не во всем согласен с заявлениями главы МОК Баха

    Наза Салех Захи

    Российские власти с уважением относятся к мнению главы МОК Томаса Баха, но не во всем с ним согласны. Так заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Кремль ответил на критику главы МОК в адрес тренеров Валиевой

    «Томас Бах — весьма и весьма авторитетный человек в мировом спорте. Возглавляет Олимпийский комитет международный, поэтому мы, конечно, с уважением относимся к его мнению, но мы и необязательно с ним соглашаемся», — сказал Песков. Его процитировало РИА «Новости».

    Он предложил поздравить и гордиться российскими спортсменами, которые завоевали на Олимпиаде медали.

    «Валиева, да, она осталась четвертой, но в спорте высоких достижений побеждает сильнейший», — добавил представитель Кремля.

    По его мнению, жесткость позволяет добиваться результата, это и показали российские спортсменки.

    Россиянки Анна Щербакова и Александра Трусова завоевали золото и серебро соответственно в женском одиночном катании на Играх. Третьей стала представительница Японии Каори Сакамото, а лидировавшая после короткой программы Валиева оказалась лишь четвертой.

    Бах заявил, что потрясен тем, как холодно встретили спортсменку ее тренеры после неудачного проката. Он добавил, что данный факт заставляет его беспокоиться о будущем Валиевой.