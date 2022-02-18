Глава МОК оказался потрясен поведением тренеров Валиевой после ее выступления

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказал мнение, что тренеры фигуристки Камилы Валиевой встретили ее холодно после выступления в произвольной программе. По его словам, такое поведение не дает ему уверенности в окружении спортсменки.

«Я увидел, как холодно ее встретили со льда ее тренеры. Ей не создали комфорт, с ней говорили очень холодно. Это просто меня потрясло, это был какой-то жест разъединения», — сказал Бах. Его процитировало РИА «Новости».

Он отметил, что этот эпизод произвел на него серьзное впечатление. Также спортивный чиновник удивился, как отнеслись к другой российской фигуристке Александре Трусовой после ее выступления.

«Все это совсем не дает мне уверенности в окружении Камилы. Ни в отношении того, что уже произошло, ни в отношении будущего спортсменки», заключил он.

Бах добавил, что Валиевой сейчас нужна поддержка семьи и окружающих. По его словам, остается только надеется, что спортсменке помогут и полученный на Олимпиаде опыт не станет для девушки драматичным.

В четверг, 17 февраля, одиночницы выступили в произвольной программе на Играх в Пекине. Золото выиграла россиянка Анна Щербакова, второй стала соотечественница Александра Трусова. У последний после подсчета результатов произошел нервный срыв. Она огорчилась тому, что не выиграла на соревнованиях.

Камила Валиева, которую считали главной претенденткой на золото, стала только четвертой. На ней сказался прессинг, который она испытывала из-за допингового скандала. Ее пробы от 25 декабря оказались положительными. Несмотря на это, ей разрешили продолжить участие в Олимпиаде.