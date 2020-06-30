Кремль ответил на идею Кадырова о «пожизненном президентстве» Путина

В Конституции России не предусмотрен пост «пожизненного президента». Об этом напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на предложение Рамзана Кадырова.

Об этом сообщил ТАСС.

Конституцией такая должность не предусмотрена Дмитрий Песков

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал сделать действующего российского лидера Владимира Путина президентом пожизненно. Он подчеркнул, что сегодня в мировом масштабе нет политического лидера, который смог бы стать достойным преемником главы России.

Такую позицию Кадыров высказывает уже не в первый раз. 22 июня он уже заявлял, что считает неуместными разговоры о возможном преемнике Путина. Глава Чечни уверен, что действующий лидер должен обязательно баллотироваться на выборах президента России в 2024 году.

Это нужно не только для сохранения суверенитета страны, но и для защиты РФ от внешних и внутренних угроз. При этом Кадыров уверен — дальнейшее правление Путина скажется как на росте международного авторитета, так и на «дальнейшем всестороннем развитии России».

Кроме того, Рамзан Кадыров призвал каждого жителя страны принять участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ. Он отметил, что предложенные в главный закон страны изменения касаются «усиления государственных позиций».