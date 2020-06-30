    30 июня 2020, 16:56

    Кадыров: мы должны избирать Путина президентом пожизненно

    Артур Блянихов

    Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал сделать действующего лидера России Владимира Путина пожизненным президентом. Об этом сообщил «Царьград».

    «Сегодня кто может заменить его? Нет такого политического лидера в мировом масштабе», — цитирует Кадырова «Русская планета».

    Он добавил, что любому россиянину надо принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, поскольку они касаются «усиления государственных позиций».

    Ранее в Верховной раде высказали предположение, что лидер Незалежной Владимир Зеленский может стать последним президентом Украины, поскольку страна близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.

    Политик Владимир Колесниченко усомнился в том, что Киев откажется от президентской формы правления.

    «Маловероятно, что Украина откажется от президентской формы правления по причине несостоявшейся государственности», — отметил Колесниченко.

    По его словам, большая группа политических игроков хотела бы манипулировать главой государства и решать свои корыстные интересы через парламент.