Кадыров: мы должны избирать Путина президентом пожизненно

«Сегодня кто может заменить его? Нет такого политического лидера в мировом масштабе», — цитирует Кадырова «Русская планета».

Он добавил, что любому россиянину надо принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, поскольку они касаются «усиления государственных позиций».

Ранее в Верховной раде высказали предположение, что лидер Незалежной Владимир Зеленский может стать последним президентом Украины, поскольку страна близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.

Политик Владимир Колесниченко усомнился в том, что Киев откажется от президентской формы правления.

«Маловероятно, что Украина откажется от президентской формы правления по причине несостоявшейся государственности», — отметил Колесниченко.

По его словам, большая группа политических игроков хотела бы манипулировать главой государства и решать свои корыстные интересы через парламент.