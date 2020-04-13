Кремль оценил вероятность возвращения 90-х

Песков назвал истеричными опасения, что в России из-за пандемии коронавируса повторятся тяжелые 1990-е годы. По его словам, в сложившейся ситуации не стоит поддаваться панике.

«У страха глаза велики, это такие истеричные проявления, которым, безусловно, не нужно поддаваться», — приводит «Интерфакс» слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Он добавил, что сейчас полиция отмечает рост преступности на фоне эпидемии, но это отдельные случаи, поэтому «совсем сгущать краски не нужно, хотя, безусловно, это требует повышенного внимания».

По мнению Пескова, сейчас действительно настало непростое время, поэтому снижения доходов людей избежать не получится. «Чтобы минимизировать это негативное влияние, как раз и разрабатываются планы по поддержке граждан, и тех, у кого есть дети, и предпринимателей, и микро, и малый, и средний бизнес и так далее с приоритетом для тех, кто сохранил рабочие места», — добавил глава пресс-службы президента.

Из-за эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин объявил весь апрель нерабочим. В большинстве регионов РФ ввели режим строгой самоизоляции. По последним данным, в России зафиксировали 18 328 случаев заражения 2019-nCoV. Число инфицированных выросло более чем на 2500 человек за минувшие сутки.