Важное 03 февраля 2023, 12:46 Кремль оценил уровень защиты Крыма и Донбасса Песков: безопасность Крыма обеспечена, но Донбасс защищен не до конца РИА «Новости»

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Безопасность полуострова Крым надежно обеспечена, но Донбасс пока защищен не до конца, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что это еще предстоит сделать, сообщил ТАСС.

«Донбасс пока защищен не до конца, поэтому специальная военная операция продолжается», — подчеркнул он.

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Представитель Кремля добавил, что Россия должна обеспечить безопасность и защиту людей, которые там живут. Но пока, по его словам, эта цель не достигнута полностью.

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«Это еще предстоит сделать», — заключил Песков.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о проведении спецоперации, целью которой стала защита жителей ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация Украины.

Путин указывал, что у России есть все основания считать украинский режим нацистским из-за преступлений против мирного населения, притеснения русскоязычных людей, гонений на российскую культуру.

Украинские власти также не оставляют территориальных претензий на Крым. Полуостров воссоединился с Россией в 2014 году. На протяжении всех этих лет в Киеве постоянно заявляют о планах вернуть его. ВСУ периодически пытаются атаковать полуостров беспилотниками. Дроны успешно сбивает российская система ПВО.