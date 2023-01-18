Важное 18 января 2023, 20:26 Победа России неизбежна. О чем говорил Путин в Петербурге 18 января Путин посетил Петербург в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда. Главное РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда посетил Санкт-Петербург. В ходе визита глава государства принял участие в памятных мероприятиях, провел встречу с ветеранами и блокадниками, а также пообщался с рабочими Обуховского завода. «360» собрал главное из заявлений президента.

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Свою поездку Путин начал с посещения мемориального военно-исторического комплекса «Невский пятачок» в Ленинградской области. Этот плацдарм на левом берегу Невы напротив поселка Невская Дубровка стал символом стойкости и мужества советских солдат в битве за Ленинград. Там президент возложил цветы к памятнику «Рубежный камень».

В годы Великой Отечественной войны на Невском пятачке воевал отец президента, Владимир Спиридонович Путин. Глава государства ранее рассказывал о том, что здесь его отца тяжело ранили, но его спас боевой товарищ. Мать президента всю блокаду провела в Ленинграде.

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После посещения военно-исторического комплекса Путин отправился на Пискаревское мемориальное кладбище, где принял участие в церемонии возложения венка к монументу «Мать-Родина». В одной из братских могил на кладбище покоится старший брат президента Виктор. Он умер зимой 1942 года в Ленинграде.

Несколько лет назад Путин рассказывал, что найти могилу брата помогли поисковики.

«Мне поисковики моего брата нашли, который на Пискаревке захоронен оказался. Родители даже не знали, просто бумажку им прислали, что умер во время блокады, и все», — поделился глава государства.

«У мамы карточку украли»

Во время посещения Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда президент вспомнил историю из жизни матери во время войны.

Губернатор города Александр Беглов рассказал, что в блокадные годы у карточек меняли цвет каждый месяц, чтобы бороться с возможными нарушениями. Путин заметил, что один раз у его матери украли такую карточку.

У мамы карточку украли. Она подошла получать хлеб, ее кто-то ударил по руке, выхватил и убежал. Владимир Путин президент РФ

Признание геноцида жителей СССР в годы войны

В музее Путин встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений.

В ходе беседы он затронул темы патриотического воспитания, сохранения исторической памяти. Отдельно Путин отметил вопрос о признании геноцида в отношении гражданского населения Советского Союза.

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«Конечно, он рассматривался в свое время в Нюрнберге, и в общем и целом оценки были даны. Но это именно в общем и целом, потому что ходе Нюрнбергского процесса невозможно было представить <...> все факты, свидетельствующие об этом геноциде. И многое действительно забывается», — подчеркнул Путин.

Глава государства выразил уверенность, что историческая память должна сохраняться именно для того, чтобы такие трагедии, которые переживал советский народ во время Великой Отечественной войны, никогда не повторялись.

«А между тем кто-то сознательно предает забвению все эти факты. Совсем недавно в ООН [мы] предложили для голосования документ, осуждающий героизацию нацизма. Ведь 50 стран проголосовали против», — заметил президент.

Кто может быть против того, чтобы признать преступным героизацию нацизма? Ну что это такое? Это не просто историческая или политическая амнезия какая-то. Это все опять сюда переносится, в наше время. Владимир Путин

По мнению Путина, это делается для того, чтобы, исходя из текущей политической конъюнктуры, продолжать давление на Россию. В этом смысле мало что меняется, поэтому для страны важно последовательно защищать историческую правду.

Главная цель спецоперации

Президент затронул и тему специальной военной операции. Он обратил внимание, что боевые действия в Донбассе с применением танков, авиации, тяжелой техники и артиллерии не останавливаются с 2014 года. Россия не могла закрывать на это глаза и не реагировать на истребление русскоязычного населения, сказал глава государства.

Все, что мы делаем сегодня, в том числе и в специальной военной операции, — это попытка прекратить эту войну. Вот в чем смысл нашей операции. И защитить наших людей, которые там, на этих территориях, проживают. Владимир Путин

Путин напомнил, что Россия пыталась урегулировать конфликт в Донбассе мирным путем, были заключены Минские соглашения, которые власти Украины так и не выполнили. А позже оказалось, что их смысл для Запада заключался в том, чтобы дать украинским властям возможность тянуть время и в итоге перевести конфликт в острую и горячую фазу.

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«Мы долго терпели, долго пытались договориться. Как выясняется сейчас, нас просто водили за нос, обманывали. <…> Сейчас стало очевидным, что это (мирное урегулирование — прим. ред.) по определению было невозможно», — констатировал Путин.

Сплоченность россиян — основа победы страны

Во время посещения Обуховского завода (входит в концерн «Алмаз-Антей») глава государства пообщался с рабочими и отметил, что победа России неизбежна. В ее основе лежит сплоченность населения страны, героизм военных и работа оборонно-промышленного комплекса.

Путин обратил внимание, что ОПК России каждый год выпускает столько же ракет противовоздушной обороны, сколько и остальные производители в других странах. Отечественное производство находится на мировом уровне, констатировал глава государства. Он также обратил внимание, что годовой объем производства ракет ПВО в России в три раза больше, чем в США.

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Президент добавил, что уверенность в победе России внушает и работа промышленности, и состояние государственных финансов, и социальная сфера.

«Все это создает основу для нашего эффективного развития и победы. Она обеспечена. У меня в этом нет никаких сомнений», — подчеркнул Путин.

Говоря о ситуации на Украине, президент заявил, что у России есть все основания считать киевский режим неонацистским. Он напомнил о прославлении Бандеры в этой стране и действиях ВСУ, которые расстреливают гражданских лиц в Донбассе и внедряют практику заградотрядов.

Поэтому у нас есть все основания называть сегодняшний режим неонацистским и есть все основания помогать с помощью вооруженных сил тем людям, которые считают себя частью русской культуры. <…> Мы не можем их не защищать. Владимир Путин

Подъем российской оборонной промышленности

Путин отметил, что в настоящее время количество боевой техники увеличивается и потребности в ней возрастают, но это не отразится на выпуске гражданской продукции. Ее доля должна составлять 30%, уточнил он. По итогам 2021 года показатель составил 27%.

«Будут и военные заказы, будем развивать и гражданскую часть. Уверен, что такие крупные концерны, как „Алмаз-Антей“, Обуховский завод, будут крепко стоять на ногах», — сказал он.

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Президент обратил внимание, что подъем российской оборонной промышленности начался задолго до начала спецоперации. Заказы, которые размещают на предприятиях этой отрасли, являются долгосрочными, отметил Путин.

«После того как отдельные наши так называемые партнеры ушли с нашего рынка, уровень нашего производства стал достаточно высоким. <…> Конечно, это не значит, что мы можем производить все, 100%, но мы добьемся того уровня производства, который нам нужен», — заключил президент.