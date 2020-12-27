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    27 декабря 2020, 14:41

    Кремль оценил борьбу с пандемией в России

    Алена Макаренко

    Власти России эффективно справились с проблемами, которые принесла пандемия. Заявление сделал в эфире телеканала «Россия 1» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
    Кремль оценил борьбу с пандемией в России

    «Все-таки надо признать — в нашей стране все произошло чрезвычайно эффективно. Кто бы что ни говорил, работали эффективно, никто не впал в дешевый популизм. Все эти призывы о вертолетных деньгах и так далее, они достаточно твердо были отвергнуты. Аргументированно», — сказал Песков.

    По его словам, год начинался с грандиозных планов, причем для их осуществления все было подготовлено. В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин озвучил «абсолютно новые стратегические установки». Для рывка в стране был создан новый Кабинет министров.

    Однако повестка дня резко изменилась не только в России, но и в мире.

    «Наступила ситуация, в которой мировая экономика в новейшей истории еще не оказывалась. Обрушение всего и вся», — заявил Песков.

    Сначала пошатнулась экономика как базис, а потом уже «вибрировала вообще вся система». Европейские города опустели, по улицам ездили машины с мигалками, в Китае маршировали люди в скафандрах.

    «Мы все это с вами увидели в начале этого года и очень сильно изумились», — добавил Песков.

    Мир и сама жизнь сильно изменились. Несмотря на это, в сложившейся ситуации Россия действовала эффективно.

    Число выявленных в России случаев коронавируса перевалило за три миллиона.