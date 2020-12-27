Кремль оценил борьбу с пандемией в России

«Все-таки надо признать — в нашей стране все произошло чрезвычайно эффективно. Кто бы что ни говорил, работали эффективно, никто не впал в дешевый популизм. Все эти призывы о вертолетных деньгах и так далее, они достаточно твердо были отвергнуты. Аргументированно», — сказал Песков.

По его словам, год начинался с грандиозных планов, причем для их осуществления все было подготовлено. В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин озвучил «абсолютно новые стратегические установки». Для рывка в стране был создан новый Кабинет министров.

Однако повестка дня резко изменилась не только в России, но и в мире.

«Наступила ситуация, в которой мировая экономика в новейшей истории еще не оказывалась. Обрушение всего и вся», — заявил Песков.

Сначала пошатнулась экономика как базис, а потом уже «вибрировала вообще вся система». Европейские города опустели, по улицам ездили машины с мигалками, в Китае маршировали люди в скафандрах.

«Мы все это с вами увидели в начале этого года и очень сильно изумились», — добавил Песков.

Мир и сама жизнь сильно изменились. Несмотря на это, в сложившейся ситуации Россия действовала эффективно.

Число выявленных в России случаев коронавируса перевалило за три миллиона.