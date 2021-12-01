Кремль отметил важность заявления Лукашенко о принадлежности Крыма

Заявление президента Александра Лукашенко о том, что Крым де-факто и де-юре является российским, поприветствовали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти слова белорусского лидера важными.

«Конечно, очень важное вчера было заявление сделано президентом Лукашенко о том, что в восприятии белорусской стороны Крым де-факто и де-юре является российским», — сказал Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Кремль не сомневается, что в подходящий момент лидеры двух стран — Владимир Путин и Александр Лукашенко — вместе посетят Крымский полуостров, добавил пресс-секретарь президента РФ. По его словам, сейчас в связи с погодными условиями не лучшее время для поездок. Песков уточнил, что пока какой-то конкретный город в Крыму не рассматривается для визита.

Ранее Лукашенко в интервью заявил, что Крым после проведения там референдума в 2014 году де-факто и де-юре стал частью России. Белорусский президент добавил, что его поездка туда будет означать признание полуострова территорией Российской Федерации.