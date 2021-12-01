Крым стал принадлежать России после референдума 2014 года. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, беседуя с журналистами РИА «Новости».

«Мы все понимали, что Крым де-факто — это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским», — констатировал он.

Крым официально стал регионом России после референдума в марте 2014 года. Тогда во время голосования 96,77% респондентов из Крыма и 95,6% от населения Севастополя посчитали, что Крым должен войти в состав РФ. Тем не менее, Украина продолжает считать Крым своей территорией, которую временно оккупировали.

Правительство России не один раз выступало с заявлениями о том, что жители Крыма сами выбрали воссоединение с РФ. Это произошло в соответствии с международными уставами. Президент России Владимир Путин поставил точку в этом вопросе и заключил, что вопрос Крыма окончательно закрыт.

О том, что Лукашенко решил отправиться в Крым, стало известно 30 ноября. Журналистам белорусский лидер рассказал, что желает начать путешествие с Севастополя.